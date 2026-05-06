Art vivant Les Mouches, Macarena Gonzalez Neuman Les Jardins de Brocéliande Bréal-sous-Montfort

Bréal-sous-Montfort

Art vivant Les Mouches, Macarena Gonzalez Neuman

Les Jardins de Brocéliande 1165 Lieu-dit Les Mesnils Bréal-sous-Montfort Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 16:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Les Mouches (rien à voir avec Jean-Paul) est un solo qui tourne autour de l’idée de déranger.

Qu’est-ce qui me dérange ? Pourquoi ça me dérange ? Qui est-ce que je dérange ? Est-il possible d’exister sans déranger quelqu’un.e ? C’est une création qui cherche à questionner la différence humaine, la diversité (ou le souci de l’homogénéité). Qu’est-ce qui me dérange dans la différence de l’autre ?

Arrêtons de penser du mal des mouches!

Solo clown et acrobaties, durée 50 minutes à partir de 7 ans.

Dans le cadre des Estivales aux Jardins de Brocéliande .

Les Jardins de Brocéliande 1165 Lieu-dit Les Mesnils Bréal-sous-Montfort 35310 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 60 08 04

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English :

L’événement Art vivant Les Mouches, Macarena Gonzalez Neuman Bréal-sous-Montfort a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de Brocéliande