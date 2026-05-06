Art vivant Les Mouches, Macarena Gonzalez Neuman Les Jardins de Brocéliande Bréal-sous-Montfort
Art vivant Les Mouches, Macarena Gonzalez Neuman Les Jardins de Brocéliande Bréal-sous-Montfort dimanche 9 août 2026.
Bréal-sous-Montfort
Art vivant Les Mouches, Macarena Gonzalez Neuman
Les Jardins de Brocéliande 1165 Lieu-dit Les Mesnils Bréal-sous-Montfort Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 16:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Les Mouches (rien à voir avec Jean-Paul) est un solo qui tourne autour de l’idée de déranger.
Qu’est-ce qui me dérange ? Pourquoi ça me dérange ? Qui est-ce que je dérange ? Est-il possible d’exister sans déranger quelqu’un.e ? C’est une création qui cherche à questionner la différence humaine, la diversité (ou le souci de l’homogénéité). Qu’est-ce qui me dérange dans la différence de l’autre ?
Arrêtons de penser du mal des mouches!
Solo clown et acrobaties, durée 50 minutes à partir de 7 ans.
Dans le cadre des Estivales aux Jardins de Brocéliande .
Les Jardins de Brocéliande 1165 Lieu-dit Les Mesnils Bréal-sous-Montfort 35310 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 60 08 04
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English :
L’événement Art vivant Les Mouches, Macarena Gonzalez Neuman Bréal-sous-Montfort a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de Brocéliande
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