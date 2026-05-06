Gretelina, conte en déambulation avec Julie Dufils Les Jardins de Brocéliande Bréal-sous-Montfort

Bréal-sous-Montfort

Gretelina, conte en déambulation avec Julie Dufils

Les Jardins de Brocéliande 1165 Lieu-dit Les Mesnils Bréal-sous-Montfort Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 16:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

D’abord, les yeux fermés, laissez-vous emporter par les sons et l’histoire…

Ça, c’est le murmure dans la forêt, un murmure qui vous suit comme une éternité

Une nuit, une parole de grand vient se nicher dans l’oreille d’un enfant, c’est drôle le chemin que ça prend ce genre de parole là. Le genre de chemin tordu qu’on ne retrouve pas.

Deux enfants abandonnés au creux d’une forêt, une sorcière, du sucre… Hänsel et Gretel ?

Ça paraît simple comme ça, tout le monde la connaît cette histoire.

Pourtant, méfiez-vous, ici rien ne ressemble à rien, c’est un tout nouveau monde qui se déploie sous nos pieds fatigués, usés d’avoir si longtemps couru à la recherche d’un chemin perdu.

Voici une version cauchemardesque et délirante du conte d’Hänsel et Gretel. Une écriture au millimètre pour des images explosives et tranchantes.

Une histoire à faire froid dans le dos.

Rendez-vous à 16h. Durée 50 minutes à partir de 8 ans, tout public. Sans supplément de tarif sur le billet d’entrée. .

Les Jardins de Brocéliande 1165 Lieu-dit Les Mesnils Bréal-sous-Montfort 35310 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 60 08 04

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Gretelina, conte en déambulation avec Julie Dufils Bréal-sous-Montfort a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de Brocéliande