Bréal-sous-Montfort

Rendez-vous aux jardins 2026

Lieu-dit Les Mesnils Bréal-sous-Montfort Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06

Les 6 et 7 juin, 23ème édition des rendez-vous aux jardins sur le thème de la vue.

Organisés par le ministère de la Culture, cette manifestation propose à tous les publics des découvertes, des animations, des rencontres et échanges ludiques et pédagogiques.

Aux jardins de Brocéliande le 7 juin

– Balade sensorielle et naturelle à 15h Balade en compagnie du spécialiste des Jardins, pour découvrir sans les yeux, avec le toucher et l’odorat, les différentes espèces végétales des Jardins de Brocéliande.

Sans supplément à l’entrée, durée de la balade environ 1h, tout public à partir de 7 ans. Rendez-vous devant le plan à l’entrée, 10 min avant le début de la visite.

– Gretelina, conte en déambulation avec Julie Dufils à 16h d’abord, les yeux fermés, laissez-vous emporter par les sons et l’histoire d’une version cauchemardesque et délirante du conte d’Hänsel et Gretel.

Durée 50 minutes à partir de 8 ans, tout public. Sans supplément de tarif sur le billet d’entrée. .

Lieu-dit Les Mesnils Bréal-sous-Montfort 35310 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Rendez-vous aux jardins 2026 Bréal-sous-Montfort a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme de Brocéliande