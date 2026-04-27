Rendez-vous aux jardins 2026 Bréal-sous-Montfort
Rendez-vous aux jardins 2026 Bréal-sous-Montfort samedi 6 juin 2026.
Bréal-sous-Montfort
Rendez-vous aux jardins 2026
Lieu-dit Les Mesnils Bréal-sous-Montfort Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-06
Les 6 et 7 juin, 23ème édition des rendez-vous aux jardins sur le thème de la vue.
Organisés par le ministère de la Culture, cette manifestation propose à tous les publics des découvertes, des animations, des rencontres et échanges ludiques et pédagogiques.
Aux jardins de Brocéliande le 7 juin
– Balade sensorielle et naturelle à 15h Balade en compagnie du spécialiste des Jardins, pour découvrir sans les yeux, avec le toucher et l’odorat, les différentes espèces végétales des Jardins de Brocéliande.
Sans supplément à l’entrée, durée de la balade environ 1h, tout public à partir de 7 ans. Rendez-vous devant le plan à l’entrée, 10 min avant le début de la visite.
– Gretelina, conte en déambulation avec Julie Dufils à 16h d’abord, les yeux fermés, laissez-vous emporter par les sons et l’histoire d’une version cauchemardesque et délirante du conte d’Hänsel et Gretel.
Durée 50 minutes à partir de 8 ans, tout public. Sans supplément de tarif sur le billet d’entrée. .
Lieu-dit Les Mesnils Bréal-sous-Montfort 35310 Ille-et-Vilaine Bretagne
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English :
L’événement Rendez-vous aux jardins 2026 Bréal-sous-Montfort a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme de Brocéliande
À voir aussi à Bréal-sous-Montfort (Ille-et-Vilaine)
- Balade nature et sensorielle, Les Jardins de Brocéliande, Bréal-sous-Montfort 6 juin 2026
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- FESTIVAL DU ROI ARTHUR – PASS 2 JOURS – VENDREDI SAMEDI – LE MAFEU – BREAL SOUS MONTFORT Breal Sous Montfort 21 août 2026
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