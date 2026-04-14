Balade nature et sensorielle, Les Jardins de Brocéliande, Bréal-sous-Montfort

Balade nature et sensorielle 6 et 7 juin Les Jardins de Brocéliande Ille-et-Vilaine

6 et 7 juin, à 15h / 25 personnes maximum – Réservation obligatoire. Sans supplément à l’entrée, durée de la balade environ 1h, tout public à partir de 7 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Balade nature et sensorielle

Une balade en compagnie de notre spécialiste des Jardins, pour découvrir sans les yeux, avec le toucher ou parfois sans l’odorat, les différentes espèces végétales des Jardins de Brocéliande.

Les Jardins de Brocéliande les Mesnils, 35310 Bréal-sous-Montfort Bréal-sous-Montfort 35310 Ille-et-Vilaine Bretagne 0299600804 https://www.jardinsdebroceliande.fr/ https://www.facebook.com/JardinsdeBroceliande/;https://www.instagram.com/jardinsdebroceliande/?hl=fr [{« type »: « link », « value »: « https://jardins-broceliande.mokatourisme.fr/ »}] Lieu de loisirs et d’expériences sensorielles, les Jardins de Brocéliande ce sont 24 hectares de verdure pour gambader pieds nus, fermer les yeux, écouter, respirer et s’amuser ! En famille, entre amis, cet espace naturel mêlant découvertes, biodiversité et activités ludiques vous invite à partager des moments simples et divertissants !

Engagés dans le développement durable, les Jardins de Brocéliande sont un lieu d’apprentissage et d’accompagnement pour des personnes en situation de handicap gérés par l’ESAT de transition APH le Pommeret. Les Jardins de Brocéliande sont situés à 15 minutes de Rennes et des terres de légendes de Brocéliande.

Accès par la RN24/D62 axe Rennes-Lorient

En bus de Rennes : Breizhgo Ligne 1b Saint-Thurial-Rennes arrêt « Parc d’activités » : une voie pédestre vous permet d’accéder aux Jardins à partir du bourg de Bréal-sous-Montfort (environ 20 minutes de marche).

Parkings sur place et aire de camping-car.

Balade nature et sensorielle

©Jardins de Brocéliande