Gretelina, conte avec Julie Dufils, Les Jardins de Brocéliande, Bréal-sous-Montfort

Gretelina, conte avec Julie Dufils Dimanche 7 juin, 16h00 Les Jardins de Brocéliande Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Gretelina…

D’abord, les yeux fermés, laissez-vous emporter par les sons et l’histoire…

Est-ce qu’ils sont bien gras ?

Ça, c’est le murmure dans la forêt, un murmure qui vous suit comme une éternité

Deux enfants abandonnés au creux d’une forêt, une sorcière, du sucre… Hänsel et Gretel ?

Ça paraît simple comme ça, tout le monde la connaît cette histoire.

Pourtant, méfiez-vous, ici rien ne ressemble à rien, c’est un tout nouveau monde qui se déploie sous nos pieds fatigués, usés d’avoir si longtemps couru à la recherche d’un chemin perdu.

Voici une version cauchemardesque et délirante du conte d’Hänsel et Gretel. Une écriture au millimètre pour des images explosives et tranchantes.

Rendez-vous à 16h. Durée 50 minutes à partir de 8 ans, tout public. Sans supplément de tarif sur le billet d’entrée.

Les Jardins de Brocéliande les Mesnils, 35310 Bréal-sous-Montfort Bréal-sous-Montfort 35310 Ille-et-Vilaine Bretagne 0299600804 https://www.jardinsdebroceliande.fr/ https://www.facebook.com/JardinsdeBroceliande/;https://www.instagram.com/jardinsdebroceliande/?hl=fr Lieu de loisirs et d’expériences sensorielles, les Jardins de Brocéliande ce sont 24 hectares de verdure pour gambader pieds nus, fermer les yeux, écouter, respirer et s’amuser ! En famille, entre amis, cet espace naturel mêlant découvertes, biodiversité et activités ludiques vous invite à partager des moments simples et divertissants !

Engagés dans le développement durable, les Jardins de Brocéliande sont un lieu d’apprentissage et d’accompagnement pour des personnes en situation de handicap gérés par l’ESAT de transition APH le Pommeret. Les Jardins de Brocéliande sont situés à 15 minutes de Rennes et des terres de légendes de Brocéliande.

Accès par la RN24/D62 axe Rennes-Lorient

En bus de Rennes : Breizhgo Ligne 1b Saint-Thurial-Rennes arrêt « Parc d’activités » : une voie pédestre vous permet d’accéder aux Jardins à partir du bourg de Bréal-sous-Montfort (environ 20 minutes de marche).

Parkings sur place et aire de camping-car.

Gretelina…

©Audacieuse compagnie