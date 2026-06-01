Bréal-sous-Montfort

Balade la bouture ou la vue ?

1165 Lieu-dit Les Mesnils Bréal-sous-Montfort Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins, nous proposons une balade sur le thème 2026 la vue

En compagnie de notre spécialiste des Jardins, fermez les yeux, tentez de reconnaître les fleurs de saison à l’odorat, laissez-vous surprendre par les textures de la nature… Une balade sensorielle et végétale au cœur des Jardins de Brocéliande !

ℹ️ Merci de vous présenter devant le grand plan à l’entrée 10 minutes avant le début de la visite.

Durée de la balade environ 1h, tout public à partir de 7 ans.

Votre billet est un acompte de 5€ sur l’entrée aux Jardins de Brocéliande,

déductible à l’accueil en échange d’une entrée.

En-dehors de la visite, il vous donne donc accès aux Jardins dans leur globalité.

Réservation obligatoire. Sans supplément à l’entrée, durée de la balade environ 1h, tout public à partir de 7 ans. .

1165 Lieu-dit Les Mesnils Bréal-sous-Montfort 35310 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 60 08 04

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English :

L’événement Balade la bouture ou la vue ? Bréal-sous-Montfort a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de Tourisme de Brocéliande