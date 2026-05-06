Guard save the Queen Radio Cirque Les Jardins de Brocéliande Bréal-sous-Montfort
Guard save the Queen Radio Cirque Les Jardins de Brocéliande Bréal-sous-Montfort dimanche 12 juillet 2026.
Bréal-sous-Montfort
Guard save the Queen Radio Cirque
Les Jardins de Brocéliande 1165 Lieu-dit Les Mesnils Bréal-sous-Montfort Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 16:00:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Le garde du Kingdom of Something prend ses fonctions auprès de la porte des toilettes de la reine.
Mais l’attente toute protocolaire finit par trop durer, il faut se rendre à l’évidence, la reine a disparu !
Il va falloir un grand courage à notre garde pour réaliser la mission de sa vie Sauver la reine !
16h- Solo burlesque à la crème anglaise. Durée 50 minutes, tout public dès 3 ans
Un spectacle dans le cadre des Estivales aux Jardins de Brocéliande .
Les Jardins de Brocéliande 1165 Lieu-dit Les Mesnils Bréal-sous-Montfort 35310 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 60 08 04
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English :
L’événement Guard save the Queen Radio Cirque Bréal-sous-Montfort a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de Brocéliande
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