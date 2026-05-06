Spectacle vivant Un dîner pour 1, Compagnie Le p’tit Cirk Les Jardins de Brocéliande Bréal-sous-Montfort

Bréal-sous-Montfort

Spectacle vivant Un dîner pour 1, Compagnie Le p’tit Cirk

Les Jardins de Brocéliande 1165 Lieu-dit Les Mesnils Bréal-sous-Montfort Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 14:30:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Une vieille dame anglaise, Miss Sophie fête son anniversaire avec ses 4 amis de toujours, comme tous les ans, depuis toujours. C’est un dîner aux chandelles… Sont-ils tous déjà morts ou n’ont-ils jamais existé ? Car c’est son majordome, James, qui va jouer les rôles de ces 4 hommes, et plus particulièrement, il va boire leurs verres à chaque plat. Il va donc se retrouver dans une ivresse joyeuse et hilarante.

Tout public 25 minutes

2 représentations à 14h30 et 16h30.

Dans le cadre des Estivales aux Jardins de Brocéliande .

Les Jardins de Brocéliande 1165 Lieu-dit Les Mesnils Bréal-sous-Montfort 35310 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 60 08 04

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English :

L’événement Spectacle vivant Un dîner pour 1, Compagnie Le p’tit Cirk Bréal-sous-Montfort a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de Brocéliande