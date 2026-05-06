Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Art vivant Gum over, compagnie Lombric spaghetti Les Jardins de Brocéliande Bréal-sous-Montfort

Art vivant Gum over, compagnie Lombric spaghetti Les Jardins de Brocéliande Bréal-sous-Montfort samedi 15 août 2026.

Lieu : Les Jardins de Brocéliande

Adresse : 1165 Lieu-dit Les Mesnils

Ville : 35310 Bréal-sous-Montfort

Département : Ille-et-Vilaine

Début : samedi 15 août 2026

Fin : samedi 15 août 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Bréal-sous-Montfort

Art vivant Gum over, compagnie Lombric spaghetti

Les Jardins de Brocéliande 1165 Lieu-dit Les Mesnils Bréal-sous-Montfort Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 16:00:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Sur un coup de tête, deux hurluberlus ont répondu à la pelle de la route !

Dans une ambiance blues détonante, ils se mettent à l’épreuve dans des jeux d’équilibres. Ils jouent d’un rien, tout en détournant pelles bêches et barrières Vauban, le temps d’une performance absurde et périlleuse.
Cirque. Durée 45 minutes, tout public.
Dans le cadre des Estivales aux Jardins de Brocéliande   .

Les Jardins de Brocéliande 1165 Lieu-dit Les Mesnils Bréal-sous-Montfort 35310 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 60 08 04 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Art vivant Gum over, compagnie Lombric spaghetti Bréal-sous-Montfort a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de Brocéliande

À voir aussi à Bréal-sous-Montfort (Ille-et-Vilaine)