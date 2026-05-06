Art vivant Gum over, compagnie Lombric spaghetti Les Jardins de Brocéliande Bréal-sous-Montfort
Art vivant Gum over, compagnie Lombric spaghetti Les Jardins de Brocéliande Bréal-sous-Montfort samedi 15 août 2026.
Bréal-sous-Montfort
Art vivant Gum over, compagnie Lombric spaghetti
Les Jardins de Brocéliande 1165 Lieu-dit Les Mesnils Bréal-sous-Montfort Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 16:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Sur un coup de tête, deux hurluberlus ont répondu à la pelle de la route !
Dans une ambiance blues détonante, ils se mettent à l’épreuve dans des jeux d’équilibres. Ils jouent d’un rien, tout en détournant pelles bêches et barrières Vauban, le temps d’une performance absurde et périlleuse.
Cirque. Durée 45 minutes, tout public.
Dans le cadre des Estivales aux Jardins de Brocéliande .
Les Jardins de Brocéliande 1165 Lieu-dit Les Mesnils Bréal-sous-Montfort 35310 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 60 08 04
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English :
L’événement Art vivant Gum over, compagnie Lombric spaghetti Bréal-sous-Montfort a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de Brocéliande
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