Art vivant Drôle d’impression, compagnie Dédale de clown Les Jardins de Brocéliande Bréal-sous-Montfort

Bréal-sous-Montfort

Art vivant Drôle d’impression, compagnie Dédale de clown

Les Jardins de Brocéliande 1165 Lieu-dit Les Mesnils Bréal-sous-Montfort Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 16:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Deux colleurs d’affiches sont chargés de poser une fresque photographique sur un mur.

Sous les gerbes de colle et malgré les nombreux aléas du métier, ils restent appliqués à leur tâche. Au fur et à mesure de leur besogne, émaillée par quelques problèmes techniques, un dialogue s’installe entre les images qui apparaissent sur le mur et nos deux protagonistes. Telle une vague, une drôle d’impression parcourt le public, car soudain les images se transforment et des histoires se racontent. Au final, cette juxtaposition d‘images dévoile une œuvre surréaliste, poétique et burlesque, un instantané de vie, un rêve … Peut-être celui de nos deux afficheurs ?

Théâtre de rue muet et arts graphiques. Durée 50 minutes, tout public.

Dans le cadre des Estivales aux Jardins de Brocéliande .

Les Jardins de Brocéliande 1165 Lieu-dit Les Mesnils Bréal-sous-Montfort 35310 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 60 08 04

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English :

L’événement Art vivant Drôle d’impression, compagnie Dédale de clown Bréal-sous-Montfort a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de Brocéliande