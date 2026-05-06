Art vivant Mr Patate Compagnie Bancale Les Jardins de Brocéliande Bréal-sous-Montfort
Art vivant Mr Patate Compagnie Bancale Les Jardins de Brocéliande Bréal-sous-Montfort dimanche 19 juillet 2026.
Bréal-sous-Montfort
Art vivant Mr Patate Compagnie Bancale
Les Jardins de Brocéliande 1165 Lieu-dit Les Mesnils Bréal-sous-Montfort Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 16:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Sommes-nous toujours nous-mêmes lorsqu’il manque un bout de nous ? Faut-il renoncer à se dépasser quand le corps vacille ? À partir du célèbre jouet aux membres interchangeables, la compagnie BaNCALE questionne notre rapport à l’intégrité physique et au dépassement de soi. Des prothèses aux machines, des mythes du surhomme aux rêves d’un corps idéal, Mr. Patate joue avec l’idée que ce qui est en trop, en moins ou à côté peut devenir source de beauté, de force ou de rire. Une prouesse circassienne et un hommage poétique au corps transformé, penché, amplifié, parfois ridicule, mais toujours vivant.
Création accompagnée par le RADAR
16h Cirque et musique, durée 60 minutes tout public
Dans le cadre des Estivales aux Jardins de Brocéliande .
Les Jardins de Brocéliande 1165 Lieu-dit Les Mesnils Bréal-sous-Montfort 35310 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 60 08 04
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English :
L’événement Art vivant Mr Patate Compagnie Bancale Bréal-sous-Montfort a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de Brocéliande
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