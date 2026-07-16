Actes mobiles – Visite décalée, Le Repaire, Bréal-sous-Montfort

Informations pratiques

Actes mobiles – Visite décalée Jeudi 1 octobre, 17h00 Le Repaire Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-01T17:00:00+02:00 – 2026-10-01T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-01T17:00:00+02:00 – 2026-10-01T18:00:00+02:00

Candice Hazouard a invité la compagnie Les Becs Verseurs pour une restitution vivante des témoignages collectés durant la résidence Actes mobiles. Retrouvez-les au Repaire dès 17h !

Le Repaire 7 rue du Lieutenant Quinn – 35310 Bréal-sous-Montfort Bréal-sous-Montfort 35310 Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.repaire-broceliande.bzh/ Au rendez-vous des entrepreneurs, des artisans et des créateurs d’art, Le Repaire vous propose un lieu convivial et porteur d’avenir, pour toutes les générations Made in Brocéliande.

Entre Rennes et le golfe du Morbihan, vous y trouverez des locaux confortables, animés, adaptés au coworking, à l’hébergement des nouvelles entreprises en incubation ou en développement, à la fabrique culturelle et artisanale, ainsi qu’une galerie d’exposition et une résidence d’artistes.

Telle une novosphère d’innovation économique et d’inspiration écologique, le réseau de coopération des femmes et des hommes permet à tous ceux qui souhaitent entreprendre et créer, d’être accueillis dans une atmosphère enthousiaste, empreinte d’émulation et d’audace.

Pour permettre aux talents de s’épanouir sans solitude, pour éviter de trop nombreux trajets automobiles vers la Métropole, pour que l’imagination devienne une performance au service de tous les potentiels du territoire, les services du Repaire vous attendent, avec curiosité et confiance.

La prise en compte de la biodiversité locale et des normes exigeantes d’éco-construction ont permis de faire émerger un immobilier d’entreprises réellement respectueux de l’environnement, au service des entreprises engagées, avec des bureaux, des ateliers, une cafétéria, des salles de réunion…

Toutes les activités économiques, quel que soit leur domaine, qui s’inscrivent dans des pratiques éco-responsables sont bienvenues au sein d’un bâtiment à énergie passive.

Le Repaire est marqué par une ambition culturelle qui s’incarne dans Galerie b, un ensemble d’actions visant à décloisonner les secteurs économiques et artistiques par l’échange, la création et la découverte.

Pour réaliser cette ambition, le repaire accueille des artistes en résidence afin de provoquer la rencontre entre les entrepreneurs et les artistes dans un esprit de découverte, d’innovation et de création.

L’objectif est de donner à voir le regard de l’artiste sur les valeurs du Repaire.

Candice Hazouard a invité la compagnie Les Becs Verseurs pour une restitution vivante des témoignages collectés durant la résidence Actes mobiles. Retrouvez-les au Repaire dès 17h !

©André et l’Ami 6, 2026, Candice Hazouard