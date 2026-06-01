Action collective, Actions Traitements, Paris

Action collective 2 et 16 juin Actions Traitements Paris

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T16:00:00+02:00 – 2026-06-02T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-16T16:00:00+02:00 – 2026-06-16T18:00:00+02:00

Actions Traitements 23 rue Duris, 75020 Paris Paris 75020 Quartier du Père-Lachaise Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://actions-traitements.org/at/contact »}]

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