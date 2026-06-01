Action collective, Actions Traitements, Paris
Action collective, Actions Traitements, Paris jeudi 4 juin 2026.
Action collective Jeudi 4 juin, 18h00 Actions Traitements Paris
sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-04T18:00:00+02:00 – 2026-06-04T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-04T18:00:00+02:00 – 2026-06-04T20:00:00+02:00
Actions Traitements 23 rue Duris, 75020 Paris Paris 75020 Quartier du Père-Lachaise Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://actions-traitements.org/at/contact »}]
Atelier Thérapeutique : Se sentir mieux dans sa tête – La place de l’estime de soi
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