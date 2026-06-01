Action collective, Association Dessine-moi un mouton, Paris

Action collective Mercredi 3 juin, 15h30 Association Dessine-moi un mouton Paris

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T15:30:00+02:00 – 2026-06-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-03T15:30:00+02:00 – 2026-06-03T17:00:00+02:00

Association Dessine-moi un mouton 29 rue Pajol, 75018 Paris Paris 75018 Quartier de la Chapelle Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://dessinemoiunmouton.org/ »}]

Atelier « On fait les devoirs »