Action collective, Association Dessine-moi un mouton, Paris
Action collective, Association Dessine-moi un mouton, Paris jeudi 18 juin 2026.
Action collective Jeudi 18 juin, 11h00 Association Dessine-moi un mouton Paris
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-18T11:00:00+02:00 – 2026-06-18T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-18T11:00:00+02:00 – 2026-06-18T12:00:00+02:00
Association Dessine-moi un mouton 29 rue Pajol, 75018 Paris Paris 75018 Quartier de la Chapelle Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://dessinemoiunmouton.org/ »}]
Atelier activité physique adaptée
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