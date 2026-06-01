Action collective, Association Dessine-moi un mouton, Paris
Action collective, Association Dessine-moi un mouton, Paris samedi 20 juin 2026.
Action collective Samedi 20 juin, 14h30 Association Dessine-moi un mouton Paris
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T14:30:00+02:00 – 2026-06-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-20T14:30:00+02:00 – 2026-06-20T16:30:00+02:00
Association Dessine-moi un mouton 29 rue Pajol, 75018 Paris Paris 75018 Quartier de la Chapelle Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://dessinemoiunmouton.org/ »}]
Atelier théâtre
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