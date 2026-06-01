Action collective, Centre social Annam (Demi grande salle), Paris
Action collective, Centre social Annam (Demi grande salle), Paris mardi 2 juin 2026.
Action collective 2 – 23 juin, les mardis Centre social Annam (Demi grande salle) Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-02T16:30:00+02:00 – 2026-06-02T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-23T16:30:00+02:00 – 2026-06-23T17:30:00+02:00
Centre social Annam (Demi grande salle) 4 rue d’Annam, Paris, 75020 Paris 75020 Quartier du Père-Lachaise Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://actions-traitements.org/at/contact »}]
Atelier APA Renforcement musculaire
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