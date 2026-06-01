Action collective, Centre social Annam (Demi grande salle), Paris
Action collective, Centre social Annam (Demi grande salle), Paris samedi 13 juin 2026.
Action collective Samedi 13 juin, 09h00 Centre social Annam (Demi grande salle) Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T09:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T09:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00
Centre social Annam (Demi grande salle) 4 rue d’Annam, Paris, 75020 Paris 75020 Quartier du Père-Lachaise Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://actions-traitements.org/at/contact »}]
Fête du Centre Social Annam
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