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Action collective, Centre social Annam (Demi grande salle), Paris

Action collective, Centre social Annam (Demi grande salle), Paris

Action collective, Centre social Annam (Demi grande salle), Paris samedi 13 juin 2026.

Lieu : Centre social Annam (Demi grande salle)

Adresse : 4 rue d'Annam, Paris, 75020

Ville : 75020 Paris

Département : Paris

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Action collective Samedi 13 juin, 09h00 Centre social Annam (Demi grande salle) Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T09:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T09:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Centre social Annam (Demi grande salle) 4 rue d’Annam, Paris, 75020 Paris 75020 Quartier du Père-Lachaise Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://actions-traitements.org/at/contact »}]
Fête du Centre Social Annam

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