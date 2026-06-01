Action collective, Hôpital Jean Jaurès, Paris
Action collective, Hôpital Jean Jaurès, Paris samedi 13 juin 2026.
Action collective Samedi 13 juin, 14h00 Hôpital Jean Jaurès Paris
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T16:00:00+02:00
Hôpital Jean Jaurès 9-21Sente des Dorées, 75019 Paris Paris 75019 Quartier d’Amérique Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.lespetitsbonheurs.org/ »}]
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