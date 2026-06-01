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Action collective, Hôpital Jean Jaurès, Paris

Action collective, Hôpital Jean Jaurès, Paris

Action collective, Hôpital Jean Jaurès, Paris samedi 13 juin 2026.

Lieu : Hôpital Jean Jaurès

Adresse : 9-21Sente des Dorées, 75019 Paris

Ville : 75019 Paris

Département : Paris

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Tarif : Sur inscription

Action collective Samedi 13 juin, 14h00 Hôpital Jean Jaurès Paris

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T16:00:00+02:00

Hôpital Jean Jaurès 9-21Sente des Dorées, 75019 Paris Paris 75019 Quartier d’Amérique Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.lespetitsbonheurs.org/ »}]
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