Action culturelle a destination des seniors « la danse n’a pas d’âge « ’ Espace seniors Barberie Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-27 10:30 – 11:30

Gratuit : oui GratuitAteliers sur inscription Senior – Age maximum : 99

Des ateliers chorégraphiques d’une heure de mise en mouvement et expression corporelle: danse, musique et textilesLes ateliers se dérouleront toute la semaine du lundi 24 au jeudi 27 aout de 10h30 à 11h30 a la salle Sanité Belair à l’espace seniors de la Mairie de BarberieLes ateliers se clôturent le vendredi 28 aout par un spectacle ouvert à tous de 10h30 à 11h30 et mis en scène par la Cie Ultra et partageVous serez accueilli dès 10h

Espace seniors Barberie Nantes 44322

07 65 18 23 81



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