ACTION CULTURELLE LA MAISON DE LA TERRE Poucharramet
ACTION CULTURELLE LA MAISON DE LA TERRE Poucharramet mercredi 27 mai 2026.
Poucharramet
ACTION CULTURELLE
LA MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet Haute-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
0
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 14:00:00
fin : 2026-05-27 17:00:00
Date(s) :
2026-05-27
Atelier écriture avec Léon Lia
Depuis 10 ans, Leon Lia anime des ateliers d’écriture rap et/ou slam, d’abord de manière autodidacte, puis avec l’appui du DU Animation d’Ateliers d’Écriture. Divers projets l’ont amené à développer cette activité, avec plusieurs types de publics, parfois en non-mixité, en collaboration avec la danse, comme dans le cadre de Cafeïne Cie La Colombe Enragée, ou en lien avec le graffiti, comme avec Lou Peintre, la MJC Prévert et Amnesty International.
En transmettant des outils techniques, en animant du débat, en donnant de la matière inspirante, elle amène les gens vers leur écriture personnelle, vers le travail de leur flow et, aussi, vers une écriture collective d’un refrain qui sera chanté et scandé en chœur, comme une chorale rap qui rassemble.
Le travail mené par Art’Cade et Leon Lia lors de cette année visera à construire et renouveler des partenariats sur le territoire, notamment avec les secteurs jeunesses, afin de mettre en place des ateliers de pratiques artistiques. 0 .
LA MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 20 01 76 accueil@lamaisondelaterre.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Writing workshop with Léon Lia
L’événement ACTION CULTURELLE Poucharramet a été mis à jour le 2026-04-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Poucharramet (Haute-Garonne)
- CONCERT DUO KERYDA LA MAISON DE LA TERRE Poucharramet 11 avril 2026
- ATELIER DECOUVERTE 9 PILATES DYNAMIQUE MUSCULAIRE SALLE DE LA COMMANDERIE Poucharramet 11 avril 2026
- VIDE-GRENIERS DU COMITE 3E EDITION Poucharramet 12 avril 2026
- VIDE-GRENIERS DU COMITE 3E EDITION Poucharramet 12 avril 2026
- JOURNÉE NATURE AU JARDIN LA MAISON DE LA TERRE Poucharramet 12 avril 2026