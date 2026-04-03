ACTION CULTURELLE LA MAISON DE LA TERRE Poucharramet

Poucharramet

ACTION CULTURELLE

LA MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

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Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 14:00:00

fin : 2026-05-27 17:00:00

Date(s) :

2026-05-27

Atelier écriture avec Léon Lia

Depuis 10 ans, Leon Lia anime des ateliers d’écriture rap et/ou slam, d’abord de manière autodidacte, puis avec l’appui du DU Animation d’Ateliers d’Écriture. Divers projets l’ont amené à développer cette activité, avec plusieurs types de publics, parfois en non-mixité, en collaboration avec la danse, comme dans le cadre de Cafeïne Cie La Colombe Enragée, ou en lien avec le graffiti, comme avec Lou Peintre, la MJC Prévert et Amnesty International.

En transmettant des outils techniques, en animant du débat, en donnant de la matière inspirante, elle amène les gens vers leur écriture personnelle, vers le travail de leur flow et, aussi, vers une écriture collective d’un refrain qui sera chanté et scandé en chœur, comme une chorale rap qui rassemble.

Le travail mené par Art’Cade et Leon Lia lors de cette année visera à construire et renouveler des partenariats sur le territoire, notamment avec les secteurs jeunesses, afin de mettre en place des ateliers de pratiques artistiques. 0 .

LA MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 20 01 76 accueil@lamaisondelaterre.fr

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English :

Writing workshop with Léon Lia

L’événement ACTION CULTURELLE Poucharramet a été mis à jour le 2026-04-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE