CONCERT NAISSAM JALAL, Café culturel et associatif « La Maison de la Terre », Poucharramet

CONCERT NAISSAM JALAL Vendredi 22 mai, 20h30 Café culturel et associatif « La Maison de la Terre » Haute-Garonne

6/9 : adhérents, 9/12 : abonnées, Gratuit : – 20 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-22T20:30:00+02:00 – 2026-05-22T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-22T20:30:00+02:00 – 2026-05-22T23:00:00+02:00

Naïssam Jalal est une flûtiste virtuose, vocaliste et compositrice franco-syrienne reconnue pour sa capacité à créer des passerelles entre les cultures musicales et les esthétiques artistiques. Son univers singulier, nourri d’imaginaires, de mémoires et de rencontres, transcende les frontières et redonne tout son sens au mot liberté.

À la tête de quatre formations, elle parcourt les scènes internationales, offrant au public des expériences musicales à la fois intimes et vibrantes. Son œuvre, saluée par dix albums, l’impose comme une figure incontournable de la scène jazz contemporaine.

Multiplement récompensée — Grand Prix de l’Académie Charles Cros 2017, Victoires du Jazz 2019, Prix des Musiques d’ICI 2020, Premier Prix Jazz de l’International Songwriting Competition 2022 — elle est également nommée Chevalière des Arts et des Lettres en 2023. En 2024, elle est une nouvelle fois distinguée parmi les meilleures flûtistes de l’année par Jazz Magazine et Jazz News.

En 2025, elle sort Souffles, son dixième album, conçu comme un dialogue intime entre soufflants, en duo avec huit figures majeures du jazz et des musiques improvisées : Archie Shepp, Yom, Sylvain Rifflet, Thomas de Pourquery, Louis Sclavis, Émile Parisien, Robinson Khoury et Irving Acao. L’album a reçu un accueil enthousiaste, avec une large diffusion sur des radios comme Radio France, FIP, BBC Radio 6 Music, Worldwide FM, Jazz FM et des critiques dans The Guardian, Télérama, Rolling Stones, L’Humanité, entre autres.

Café culturel et associatif « La Maison de la Terre » 7 rue des Hospitaliers 31370 Poucharramet Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie

Naïssam Jalal est une flûtiste virtuose, vocaliste et compositrice franco-syrienne reconnue pour sa capacité à créer des passerelles entre les cultures musicales et les esthétiques artistiques. naissam jalal concert