ATELIER DECOUVERTE 11 BOOTCAMP TEAM TRAINING EN EXTERIEUR SALLE DE LA COMMANDERIE Poucharramet

ATELIER DECOUVERTE 11 BOOTCAMP TEAM TRAINING EN EXTERIEUR

SALLE DE LA COMMANDERIE Rue du Vignier de Saint-Jean Poucharramet Haute-Garonne

Tarif : 4 – 4 – EUR

4

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 09:30:00

fin : 2026-06-06 10:30:00

Date(s) :

2026-06-06

L’association GV Poucharramet Mouv’ Ton Corps vous invite à son atelier découverte le samedi 6 juin 2026, à 9h30, à l’extérieur de la Salle de la Commanderie de Poucharramet (31370).

Places limitées, inscription obligatoire.

Ouvert aux non-adhérents de l’association.

ATELIER DECOUVERTE N°11 BOOTCAMP TEAM TRAINING EN EXTERIEUR

Date samedi 6 juin 2026

Heure 9h30

Durée 1 heure

Lieu à l’extérieur de la Salle de la Commanderie

Prix adhérent 4 € non-adhérent 8 € (12 € les 2 heures d’atelier)

Places limitées.

Inscription obligatoire auprès d’Amélie au 06 68 13 93 41 (nom, prénom, adresse email et numéro de téléphone).

Ateliers découverte ouverts aussi bien aux adhérents qu’aux non-adhérents de l’association et aux non-licenciés de la FFEPGV. 4 .

SALLE DE LA COMMANDERIE Rue du Vignier de Saint-Jean Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie mouvtoncorps.pouch@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The GV Poucharramet Mouv’ Ton Corps association invites you to its discovery workshop on Saturday June 6, 2026, at 9:30 am, outside the Salle de la Commanderie in Poucharramet (31370).

Places limited, registration required.

Open to non-members of the association.

L’événement ATELIER DECOUVERTE 11 BOOTCAMP TEAM TRAINING EN EXTERIEUR Poucharramet a été mis à jour le 2026-01-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE