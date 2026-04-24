Spectacle musical « Sans Queue Ni tête », Café culturel et associatif « La Maison de la Terre », Poucharramet
Spectacle musical « Sans Queue Ni tête », Café culturel et associatif « La Maison de la Terre », Poucharramet vendredi 5 juin 2026.
Spectacle musical « Sans Queue Ni tête » Vendredi 5 juin, 20h30 Café culturel et associatif « La Maison de la Terre » Haute-Garonne
entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T20:30:00+02:00 – 2026-06-05T23:00:00+02:00
Fin : 2026-06-05T20:30:00+02:00 – 2026-06-05T23:00:00+02:00
Sortie de résidence :
Concert de chansons dans la tradition des chansonnières, Nadège Rossato déploie ses textes sur le piano de Daniel Masson et propose un tour d’horizon des luttes qui l’animent. Une alternance de chansons intimes et de prises de paroles cocasses autour du féminisme, de son intime et de ses engagements. Un duo piano-voix à la frontière entre cabaret et récital, un soupçon de one-woman-show et beaucoup de sensibilité.
Cet été 2026, c’est la première tournée de Sans queue ni tête avant la création définitive du spectacle à l’hiver 2026/27.
Si Hélène Ségara et Didier Super avaient une fille, ce serait Nadège Rossato !
Composition et interpretation : Nadège Rossato
Arrangement et accompagnement au piano :Daniel Masson
Café culturel et associatif « La Maison de la Terre » 7 rue des Hospitaliers 31370 Poucharramet Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lamaisondelaterre.fr/ »}]
Sans queue car je suis une femme cisgenre. Sans tête car je suis une femme. Sans queue ni tête car cette femme a décidé de prendre la parole dans la tradition des chansonnières avec ses créations. théatre musique
pomelopop
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