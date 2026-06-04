Margaux-Cantenac

Actions jeunes Médoc Estuaire été 2026

20 Bis Chemin de la Garenne Margaux-Cantenac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 08:00:00

fin : 2026-08-07 18:00:00

Date(s) :

2026-07-06

L’équipe des Actions Jeunes de Médoc Estuaire a concocté un programme riche en animations, activités et sorties loisirs pour permettre aux jeunes de 11-17 ans habitant le territoire de profiter pleinement de leurs vacances d’été.

Au programme du 6 juillet au 7 août 2026 sensations, rencontres, fun et souvenirs à partager entre amis !

?? Les inscriptions sont désormais ouvertes.

?? Retrouvez le programme complet et les modalités d’inscription en cliquant sur le lien suivant https://www.cc-medoc-estuaire.fr/agenda/actions-jeunes-vacances-ete-2026/ .

20 Bis Chemin de la Garenne Margaux-Cantenac 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 46 46 03 actionsjeunes@medoc-estuaire.fr

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English : Actions jeunes Médoc Estuaire été 2026

L’événement Actions jeunes Médoc Estuaire été 2026 Margaux-Cantenac a été mis à jour le 2026-06-04 par Margaux Médoc Tourisme