Journée Clôture CASDAR VALAVIE, Château Palmer – lieu-dit Issan, Margaux-Cantenac (33), Margaux-Cantenac

Journée Clôture CASDAR VALAVIE Mardi 30 juin, 09h30 Château Palmer – lieu-dit Issan, Margaux-Cantenac (33) Gironde

Inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-30T09:30:00+02:00 – 2026-06-30T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-30T09:30:00+02:00 – 2026-06-30T17:30:00+02:00

Le projet CASDAR VALAVIE (Valorisation de l’Agroforesterie en VIticulture et Elevage ruminants) se termine. A cette occasion les partenaires du projet organisent une journée de clôture le 30 juin 2026.

VALAVIE c’est quoi déjà ? : lien synthèse projet

Afin de vous présenter l’ensemble des livrables et actions produites dans le cadre de ce projet, nous vous attendons nombreux ! N’hésitez pas à vous préinscrire pour participer à cette journée conviviale.

Date : le 30 juin 2026 de 9h30 à 16h

Lieu : Cette journée se tiendra au domaine Château Palmer, lieu-dit Issan 33460 Margaux-Cantenac.

Programme prévisionnel:

Matinée : 9h30-12h30

• Les actions & livrables réalisés Bilan TOP/FLOP,

• appropriation et mobilisation des livrables,

• les suites et perspectives.

Déjeuner sur place (produits fermiers)

Après-midi: 14h00-16h00

• Bilan VALAVIE

• Visite du domaine Château-Palmer

Inscription : Obligatoire

Lien d’inscription : Journée de clôture CASDAR VALAVIE 30 juin 2026 – Remplir le formulaire

Date limite inscription : 15 juin

Château Palmer – lieu-dit Issan, Margaux-Cantenac (33) 33460 Margaux-Cantenac Margaux-Cantenac 33460 Cantenac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://forms.cloud.microsoft/pages/responsepage.aspx?id=l5GK4XsCCkis6wvl_bQpIDr7ZQhydsBMuHXMALy6taJUREI2V0dHRzMwTTI3NDJOVVNFRkVSR0dUQi4u&route=shorturl »}] [{« link »: « https://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/sinformer/les-projets/detail-du-projet/valavie »}, {« link »: « https://forms.cloud.microsoft/pages/responsepage.aspx?id=l5GK4XsCCkis6wvl_bQpIDr7ZQhydsBMuHXMALy6taJUREI2V0dHRzMwTTI3NDJOVVNFRkVSR0dUQi4u&route=shorturl »}]

VAlorisation de l’agroforesterie en VIticulture et Elevage ruminants , une journée Clôture CASDAR VALAVIE organisée le 30 juin en Gironde