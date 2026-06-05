MARG’O PLAGE SALLE DES FETES DE MARGAUX Margaux-Cantenac
MARG’O PLAGE SALLE DES FETES DE MARGAUX Margaux-Cantenac samedi 4 juillet 2026.
Margaux-Cantenac
MARG’O PLAGE
SALLE DES FETES DE MARGAUX Cours Pey-Berland Margaux-Cantenac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:30:00
fin : 2026-07-04 00:00:00
Date(s) :
2026-07-04
DES 18H ANIMATIONS
20H CHILI PEPOUZE
22H A 1H DJ SET
STRUCTURE GONFLABLE
BAR A COCKTAILS
PIZZAS GRILLADES
ANIMATIONS ET JEUX DE PLAGE .
SALLE DES FETES DE MARGAUX Cours Pey-Berland Margaux-Cantenac 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 96 40 56 margoloulous@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : MARG’O PLAGE
L’événement MARG’O PLAGE Margaux-Cantenac a été mis à jour le 2026-06-05 par Margaux Médoc Tourisme
À voir aussi à Margaux-Cantenac (Gironde)
- Journée Clôture CASDAR VALAVIE, Château Palmer – lieu-dit Issan, Margaux-Cantenac (33), Margaux-Cantenac 30 juin 2026
- Actions jeunes Médoc Estuaire été 2026 Margaux-Cantenac 6 juillet 2026
- Margaux Saveurs Margaux-Cantenac 16 octobre 2026
- Margaux Saveurs Mairie Margaux Cantenac Margaux-Cantenac 16 octobre 2026