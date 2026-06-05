Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

MARG’O PLAGE SALLE DES FETES DE MARGAUX Margaux-Cantenac

MARG’O PLAGE SALLE DES FETES DE MARGAUX Margaux-Cantenac

MARG’O PLAGE SALLE DES FETES DE MARGAUX Margaux-Cantenac samedi 4 juillet 2026.

Lieu : SALLE DES FETES DE MARGAUX

Adresse : Cours Pey-Berland

Ville : 33460 Margaux-Cantenac

Département : Gironde

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Margaux-Cantenac

MARG’O PLAGE

SALLE DES FETES DE MARGAUX Cours Pey-Berland Margaux-Cantenac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:30:00
fin : 2026-07-04 00:00:00

Date(s) :
2026-07-04

DES 18H ANIMATIONS
20H CHILI PEPOUZE
22H A 1H DJ SET
STRUCTURE GONFLABLE
BAR A COCKTAILS
PIZZAS GRILLADES
ANIMATIONS ET JEUX DE PLAGE   .

SALLE DES FETES DE MARGAUX Cours Pey-Berland Margaux-Cantenac 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 96 40 56  margoloulous@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : MARG’O PLAGE

L’événement MARG’O PLAGE Margaux-Cantenac a été mis à jour le 2026-06-05 par Margaux Médoc Tourisme

À voir aussi à Margaux-Cantenac (Gironde)