Actions propreté à la Halvêque Place des 4 Carrés Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-29 14:30 – 17:00

Gratuit : oui Tout public

Plusieurs actions en lien avec la propreté sont menées sur l’après-midi du mercredi 29 avril.14h30-15h30 : Un ramassage collectif sur le quartier de la Halvêque est organisé. RDV sur la place des 4 carrés : le matériel (gants, pinces, sacs pouvelles) est fourni.15h30-16h30 : Un temps d’échange autour de la propreté avec un goûter est proposé dans les locaux de l’association la Sculpture Sociale (ancienne bibliothèque municipale, rue Léon Serpollet).Dans le même temps, un stand de sensibilisation à la propreté se tiendra entre 15h et 17h sur la Place des 4 carrés. Ce sera l’occasion d’échanger avec des professionnels autour du tri, des encombrants et du fonctionnement des bacs et colonnes. Le bailleur LNH sera également présent sur ce temps. Des animations autour du tri seront également proposées par Unis-Cité.

Place des 4 Carrés Nantes Erdre Nantes 44300



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