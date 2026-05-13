Activation de « Rule Game 5 » de Trisha Brown, Frac Bretagne, Rennes

Activation de « Rule Game 5 » de Trisha Brown Samedi 23 mai, 20h45, 21h45 Frac Bretagne Ille-et-Vilaine

Sans réservation, dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:45:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:45:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Au coeur de l’exposition Lucinda Childs – danser page à la main au Frac Bretagne, les étudiantes et étudiants de l’INSPÉ de Bretagne activeront la pièce Rule Game 5 de Trisha Brown, une perfomance dansée basée sur des règles simples et imprévisibles.

→ Tout le programme de la Nuit européenne des musées au Frac Bretagne

Frac Bretagne 19 avenue André Mussat, 35000 Rennes, France Rennes 35000 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne +33299373793 http://www.fracbretagne.fr [{« link »: « https://www.fracbretagne.fr/fr/exposition-rennes-2026-lucinda-childs/ »}, {« link »: « https://www.fracbretagne.fr/fr/fac_evenement/nuit-des-musees-2026-2/ »}] Depuis 1981, le Frac Bretagne compose une collection publique d’art contemporain (aujourd’hui riche de près de 6 000 œuvres), la diffuse sur l’ensemble du territoire breton et favorise la rencontre de toutes et tous avec la création. Ses actions se déploient à travers de nombreux projets (ateliers, résidences, expositions participatives,…) menés dans les secteurs scolaires, de la santé, du handicap ou du champ social en région Bretagne. Le Frac est également un lieu d’exposition, de vie et d’expression artistique ancré dans le quartier de Beauregard à Rennes. Le Frac Bretagne constitue ainsi un opérateur de service public engagé pour une transition sociale et écologique de la Culture. Réseau Star : Bus C4 et 14 arrêt Cucillé-Frac, métro a station Pontchaillou (15 min de marche) Accessible à vélo

Au coeur de l’exposition [Lucinda Childs – _danser page à la main_](https://www.fracbretagne.fr/fr/exposition-rennes-2026-lucinda-childs/) au Frac Bretagne, les étudiantes et étudiants de l’INSPÉ de …

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