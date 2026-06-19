Blaye

Activ’été 2026

Blaye Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-07-04

Chaque été, le territoire blayais se fait plus vivant, plus généreux et plus créatif grâce à la dynamique d’Activ’été, la programmation estivale de la Communauté de Communes de

Blaye, et l’engagement sans cesse grandissant des associations locales.

Du 04 juillet au 21 août 2026, laissez-vous embarquer pour un été riche en loisirs, en découvertes et en moments partagés.

Les activités sont accessibles sur inscription obligatoire auprès de l’association ou du partenaire en charge de l’organisation et de l’encadrement (à l’exception du mur d’escalade, des randonnées pédestres, de la danse en couple, de l’escrime, du renforcement musculaire et de l’initiation skateboard accessibles sans inscription).

Les activités sont ouvertes à toutes et tous, quels que soient l’âge ou le niveau, débutant comme confirmé. Les enfants de moins de 15 ans doivent être accompagnés. .

Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine

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English : Activ’été 2026

L’événement Activ’été 2026 Blaye a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Blaye