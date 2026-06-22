Activité 7-12 ans Incroyables Machines ! au musée national de la Marine Citadelle de Port-Louis Port-Louis

Informations pratiques

Port-Louis

Activité 7-12 ans Incroyables Machines ! au musée national de la Marine

Citadelle de Port-Louis Avenue du fort de L’aigle Port-Louis Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:30:00

fin : 2026-07-15 15:30:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-29 2026-08-05

Esprit très inventif, le jeune ingénieur Henri Dupuy de Lôme a imaginé des machines incroyables pour aider le quotidien des ouvriers et imaginer l’avenir de la Marine française. Après la découverte de l’exposition Machines des Mers, laisse libre cours à ton imagination et dessine à la plume, comme au XIXe siècle, ton incroyable machine, pour faire rêver ou juste pour rigoler ! .

Citadelle de Port-Louis Avenue du fort de L’aigle Port-Louis 56290 Morbihan Bretagne +33 2 97 82 56 72

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English :

L’événement Activité 7-12 ans Incroyables Machines ! au musée national de la Marine Port-Louis a été mis à jour le 2026-06-22 par ADT 56