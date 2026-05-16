Activité créative et ludique Les empreintes fantastiques Mussidan
Activité créative et ludique Les empreintes fantastiques Mussidan mardi 28 juillet 2026.
Mussidan
Activité créative et ludique Les empreintes fantastiques
Musée voulgre Mussidan Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
Activité manuelle: Les empreintes fantastiques
De la trace à l’empreinte, cet atelier invite les enfants à découvrir l’histoire de l’impression sur tissu et les gestes simples
qui ont traversé les époques. Après cette petite plongée dans l’univers des motifs et des techniques d’impression, chacun pourra imaginer et décorer son propre tote bag à l’aide de tampons encreurs. Entre formes, couleurs et jeux d’empreintes, les enfants repartiront avec une création textile unique, à la fois pratique et pleine de personnalité.
14h30 musée. A partir de 5 ans. Gratuit. Sur inscription.
Tarif réduit pour visiter le musée, pour les accompagnants.
Musée André Voulgre 05 53 81 23 55 .
Musée voulgre Mussidan 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 81 23 55
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English : Activité créative et ludique Les empreintes fantastiques
L’événement Activité créative et ludique Les empreintes fantastiques Mussidan a été mis à jour le 2026-05-16 par Vallée de l’Isle en Périgord
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