[Activité enfant] Chasse aux bonbons d’Halloween Tourville-sur-Arques
mardi 20 octobre 2026 · Tourville-sur-Arques
Informations pratiques
Tourville-sur-Arques
[Activité enfant] Chasse aux bonbons d’Halloween
Château de Miromesnil Tourville-sur-Arques Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 14:30:00
fin : 2026-10-20 16:00:00
Date(s) :
2026-10-20 2026-10-27
Que seraient les vacances de la Toussaint sans la traditionnelle chasse aux bonbons ? Pour retrouver nos friandises, il faudra faire preuve de courage, d’ingéniosité, de curiosité… et de gourmandise ! Mais attention aux monstres…
Pour les enfants de 4 à 7 ans.
Réservation obligatoire 06 33 94 89 47
Animation accompagnée d’une médiatrice. .
Château de Miromesnil Tourville-sur-Arques 76550 Seine-Maritime Normandie +33 6 33 94 89 47 scolaires.miromesnil@gmail.com
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English : [Activité enfant] Chasse aux bonbons d’Halloween
L’événement [Activité enfant] Chasse aux bonbons d’Halloween Tourville-sur-Arques a été mis à jour le 2026-07-25 par Seine-Maritime Attractivité
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