UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Tourville-sur-Arques

[Activité enfant] Chasse aux bonbons d’Halloween Tourville-sur-Arques

mardi 20 octobre 2026 · Tourville-sur-Arques

Informations pratiques

Début
mardi 20 octobre 2026
Fin
mardi 20 octobre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
Château de Miromesnil
Ville
76550 Tourville-sur-Arques
Département
Seine-Maritime
Tarif

Tourville-sur-Arques

[Activité enfant] Chasse aux bonbons d’Halloween

Château de Miromesnil Tourville-sur-Arques Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 14:30:00
fin : 2026-10-20 16:00:00

Date(s) :
2026-10-20 2026-10-27

Que seraient les vacances de la Toussaint sans la traditionnelle chasse aux bonbons ? Pour retrouver nos friandises, il faudra faire preuve de courage, d’ingéniosité, de curiosité… et de gourmandise ! Mais attention aux monstres…

Pour les enfants de 4 à 7 ans.
Réservation obligatoire 06 33 94 89 47
Animation accompagnée d’une médiatrice.   .

Château de Miromesnil Tourville-sur-Arques 76550 Seine-Maritime Normandie +33 6 33 94 89 47  scolaires.miromesnil@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : [Activité enfant] Chasse aux bonbons d’Halloween

L’événement [Activité enfant] Chasse aux bonbons d’Halloween Tourville-sur-Arques a été mis à jour le 2026-07-25 par Seine-Maritime Attractivité

À voir aussi à Tourville-sur-Arques (Seine-Maritime)