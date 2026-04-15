Visite guidée du château, Château de Miromesnil, Tourville-sur-Arques

Informations pratiques

Visite guidée du château 19 et 20 septembre Château de Miromesnil Seine-Maritime

12€, 10€ (12-18 ans et personnes à mobilité réduite), gratuit <12 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00 Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 - 2026-09-20T18:00:00+02:00

Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer

Comment un château de plus de 436 ans continue-t-il de traverser les siècles ?

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Château de Miromesnil vous ouvre ses portes pour une visite exceptionnelle consacrée à la préservation du patrimoine et aux défis que représente l’entretien d’une demeure historique dont les racines remontent à près de mille ans d’histoire.

Derrière la beauté des façades, des jardins et des salons se cache un combat quotidien : préserver, restaurer et transmettre. Cette visite guidée vous emmènera au cœur des coulisses du patrimoine. Vous découvrirez les interventions nécessaires pour maintenir en vie un monument ancien, les savoir-faire mobilisés, les matériaux utilisés, ainsi que les choix parfois complexes qui permettent de concilier authenticité historique et conservation pour les générations futures.

À travers anecdotes, exemples concrets et témoignages, vous comprendrez comment le Château de Miromesnil résiste à l’épreuve du temps et comment chacun peut contribuer à la sauvegarde de notre héritage commun.

Exposition exceptionnelle : les armoires normandes, un patrimoine menacé

En complément de la visite, découvrez une exposition consacrée aux armoires normandes anciennes. Longtemps présentes dans les foyers de la région, ces pièces remarquables de l’artisanat normand disparaissent aujourd’hui progressivement, victimes de l’évolution des modes de vie et parfois même détruites ou brûlées faute d’intérêt ou de place.

À travers une sélection d’armoires anciennes, cette exposition met en lumière le savoir-faire des ébénistes et sculpteurs normands, la richesse des décors régionaux et l’importance de préserver ces témoins de notre histoire quotidienne.

Une invitation à regarder autrement notre patrimoine

Châteaux, meubles, jardins, archives ou savoir-faire : le patrimoine n’est jamais acquis. Il vit, se transforme, se fragilise parfois. Les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de comprendre pourquoi il mérite d’être protégé, transmis et réinventé.

Venez découvrir comment, à Miromesnil, le patrimoine se ravive, résiste et se réimagine chaque jour.

Tarif :

Adultes : 12 euros

Réduit : (enfants 12-18ans, PMR et étudiants)

Gratuité : Moins de 12 ans

Château de Miromesnil Château de Miromesnil, 76550 Tourville-sur-Arques Tourville-sur-Arques 76550 Seine-Maritime Normandie 0235850280 http://www.chateaumiromesnil.com À 8km au sud de Dieppe par N 27 ou D 915.

Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer

©chateaudemiromesnil