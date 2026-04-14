[Spectacle] Highland Legends Tourville-sur-Arques

Tourville-sur-Arques

[Spectacle] Highland Legends

Château de Miromesnil Tourville-sur-Arques Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-22 10:00:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Les 22 et 23 août 2026, le château de Miromesnil vous réserve un week-end dédié aux traditions écossaises. Entre spectacles, musique, artisanat, démonstrations et animations immersives, vivez l’expérience unique au cœur de la culture des highlands dans un cadre historique exceptionnel en Normandie.

Au programme durant tout le week-end

– Jeux écossais traditionnels lancer de troc (caber toss), lancer de poids, tir à la corde et autres compétitions pour petits et grands

– Normandy highlands pibe band cornemuses, percussions et danses traditionnelles écossaises.

– Campement viking vie quotidienne, artisanat (tissage), présentation d’armes, combats, démonstration et contes vikings.

– Ateliers armoires enfants rencontre avec des influenceurs normands et création de ton propre blason.

– Démonstrations et éco pâturages sensibilisation à l’éco pâturage avec des moutons et chiens. Animations avec l’association OKOTOP pour éveiller les consciences environnementales.

Samedi 22 août

À 19h30, assistez au spectacle Macbeth en plein air, projeté sur la façade sud du château, au cœur des jardins.

Les pique-niques sont autorisés profitez de cette soirée dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Dimanche 23 août

À 10h00, participez à une commémoration écossaise au cimetière de Tourville-sur-Arques, suivie d’une déambulation jusqu’à la mairie puis d’une réception.

À 11h00, place à la musique et à la danse avec le pipe band démonstrations de cornemuses, percussions et danses traditionnelles écossaises.

À 15h00, retrouvez le spectacle Macbeth en plein air, projeté sur la façade sud du château, au cœur des jardins. .

Château de Miromesnil Tourville-sur-Arques 76550 Seine-Maritime Normandie +33 6 36 12 91 15

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English : [Spectacle] Highland Legends

L’événement [Spectacle] Highland Legends Tourville-sur-Arques a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie