[Activité enfant] Jardin des mers Sauvons le Nautilus Estran-Cité de la Mer Dieppe

Dieppe

[Activité enfant] Jardin des mers Sauvons le Nautilus

Estran-Cité de la Mer / 37 Rue de l’Asile Thomas Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 14:00:00

fin : 2026-08-06 16:30:00

Date(s) :

2026-08-06

Chaque année, l’E.S.T.R.A.N. Cité de la Mer organise le Jardin des Mers de la Station Nautique Dieppe Pays Normand.

Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h00 à 16h30

Les animateurs accueillent les enfants pour des activités de découverte du milieu marin.

Les enfants pourront découvrir le littoral et ses richesses.

Aujourd’hui, Activité Sauvons le Nautilus Mission sauvetage

Participe à un grand jeu de relais sportif coopère avec ton équipe pour sauver le mystérieux Nautilus. Rapidité, entraide et aventure garanties !

Les animations sont encadrées par deux animateurs de l’E.S.T.R.A.N. Cité de la Mer pour un groupe d’enfants de 4 à 10 ans.

Le nombre de places est limité

Equipement à prévoir des bottes pour les sorties plage, un ciré en fonction de la météo. .

Estran-Cité de la Mer / 37 Rue de l’Asile Thomas Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 93 20 contact@estrancitedelamer.fr

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English : [Activité enfant] Jardin des mers Sauvons le Nautilus

L’événement [Activité enfant] Jardin des mers Sauvons le Nautilus Dieppe a été mis à jour le 2026-05-26 par Seine-Maritime Attractivité