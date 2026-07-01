Activité famille Initiation au tir à l’arc Chapelle-des-Bois
mercredi 15 juillet 2026 · Chapelle-des-Bois
Informations pratiques
Chapelle-des-Bois
Activité famille Initiation au tir à l’arc
4 route du Jura, les Antoines Chapelle-des-Bois Doubs
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 16:00:00
fin : 2026-08-26 18:00:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Venez vous essayer à l’art du tir à l’arc en famille. Le temps d’une après-midi devenez Guillaume Tell ou Robin des bois.
Réservation obligatoire. .
4 route du Jura, les Antoines Chapelle-des-Bois 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 55 89 99 naturodysseejura@gmail.com
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English : Activité famille Initiation au tir à l’arc
L’événement Activité famille Initiation au tir à l’arc Chapelle-des-Bois a été mis à jour le 2026-07-06 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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