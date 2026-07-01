Informations pratiques

Chapelle-des-Bois

Activité famille Initiation au tir à l’arc

4 route du Jura, les Antoines Chapelle-des-Bois Doubs

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 16:00:00

fin : 2026-08-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Venez vous essayer à l’art du tir à l’arc en famille. Le temps d’une après-midi devenez Guillaume Tell ou Robin des bois.

Réservation obligatoire. .

4 route du Jura, les Antoines Chapelle-des-Bois 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 55 89 99 naturodysseejura@gmail.com

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English : Activité famille Initiation au tir à l’arc

L’événement Activité famille Initiation au tir à l’arc Chapelle-des-Bois a été mis à jour le 2026-07-06 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS