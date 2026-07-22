Activité KAPLA® animée par Marjorie Peraud du musée d’Oléron Chéray Saint-Georges-d’Oléron
lundi 19 octobre 2026 · Chéray · Saint-Georges-d'Oléron
Informations pratiques
Saint-Georges-d’Oléron
Activité KAPLA® animée par Marjorie Peraud du musée d’Oléron
Chéray 82 rue du Docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-19 15:00:00
fin : 2026-10-19
Date(s) :
2026-10-19
Construisez, imaginez et relevez des défis en famille avec les célèbres planchettes KAPLA® ! Un atelier ludique animé par Marjorie Peraud, du musée de l’Île d’Oléron, où créativité, coopération et plaisir de bâtir se partagent entre générations.
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Chéray 82 rue du Docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 50 14 mediatlantique@saintgeorgesoleron.fr
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English :
Build, imagine, and take on challenges as a family with the famous KAPLA® blocks! A fun workshop led by Marjorie Peraud from the Musée de l’Île d’Oléron, where creativity, cooperation, and the joy of building are shared across generations.
L’événement Activité KAPLA® animée par Marjorie Peraud du musée d’Oléron Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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