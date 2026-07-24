Informations pratiques

Ouainville

Activité sportives Séance d’athlétisme

Ouainville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Le pôle Albâtre Sports et Loisirs vous propose une séance d’athlétisme à partir de 6 ans.

Lieu: Ouainville

Dates: 10, 24 , 31 juillet / 14, 21, 28 août

Activité gratuite, sur réservation. .

Ouainville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 57 93 20 sports@cote-albatre.com

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English : Activité sportives Séance d’athlétisme

L’événement Activité sportives Séance d’athlétisme Ouainville a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre