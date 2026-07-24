Activité sportives Séance d’athlétisme Ouainville
vendredi 14 août 2026 · Ouainville
Informations pratiques
Ouainville
Activité sportives Séance d’athlétisme
Ouainville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Le pôle Albâtre Sports et Loisirs vous propose une séance d’athlétisme à partir de 6 ans.
Lieu: Ouainville
Dates: 10, 24 , 31 juillet / 14, 21, 28 août
Activité gratuite, sur réservation. .
Ouainville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 57 93 20 sports@cote-albatre.com
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English : Activité sportives Séance d’athlétisme
L’événement Activité sportives Séance d’athlétisme Ouainville a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
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