Informations pratiques

Sarrewerden

ACTIVITE SUSPENDUE Balade en barque sur la Sarre Castor

16 rue des Comtes de Nassau Sarrewerden Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-13 10:00:00

fin : 2026-08-13 12:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Discutons au fil de l’eau de cet animal bâtisseur, de ses différences avec son cousin le ragondin, mais également des avantages et inconvénients de son récent retour en Alsace Bossue.

A partir de 6 ans. .

16 rue des Comtes de Nassau Sarrewerden 67260 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 00 40 39 tourisme@alsace-bossue.net

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English :

L’événement ACTIVITE SUSPENDUE Balade en barque sur la Sarre Castor Sarrewerden a été mis à jour le 2026-08-02 par Office de tourisme de l’Alsace Bossue