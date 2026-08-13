ACTIVITE SUSPENDUE Balade en barque sur la Sarre Castor Sarrewerden
jeudi 13 août 2026 · Sarrewerden
Informations pratiques
Sarrewerden
ACTIVITE SUSPENDUE Balade en barque sur la Sarre Castor
16 rue des Comtes de Nassau Sarrewerden Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-13 10:00:00
fin : 2026-08-13 12:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Discutons au fil de l’eau de cet animal bâtisseur, de ses différences avec son cousin le ragondin, mais également des avantages et inconvénients de son récent retour en Alsace Bossue.
A partir de 6 ans. .
16 rue des Comtes de Nassau Sarrewerden 67260 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 00 40 39 tourisme@alsace-bossue.net
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English :
L’événement ACTIVITE SUSPENDUE Balade en barque sur la Sarre Castor Sarrewerden a été mis à jour le 2026-08-02 par Office de tourisme de l’Alsace Bossue