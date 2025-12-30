Activités du Musée d’Angoulême au Festival du triangle de la Polynésie

Plan d’eau de la Grande Prairie Saint-Yrieix-sur-Charente Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Le musée a le plaisir de participer une nouvelle fois au Festival du Triangle de la Polynésie porté par l’A HI’O MAI.

.

Plan d’eau de la Grande Prairie Saint-Yrieix-sur-Charente 16710 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 79 88 musees@mairie-angouleme.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The museum is delighted to be taking part once again in the Polynesian Triangle Festival organized by A HI?O MAI.

L’événement Activités du Musée d’Angoulême au Festival du triangle de la Polynésie Saint-Yrieix-sur-Charente a été mis à jour le 2025-12-30 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême