Saint-Yrieix-sur-Charente

Fête de la musique Saint-Yrieix sur charente

19 avenue de l’union Saint-Yrieix-sur-Charente Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 19:00:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Préparez-vous à vibrer au rythme de la Fête de la Musique, concerts, ambiance festive et partage seront au rendez-vous !

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19 avenue de l’union Saint-Yrieix-sur-Charente 16710 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 69 50

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English :

Get ready to vibrate to the rhythm of the Fête de la Musique, with concerts, a festive atmosphere and plenty to share!

L’événement Fête de la musique Saint-Yrieix sur charente Saint-Yrieix-sur-Charente a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême