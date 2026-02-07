Fête de la musique Saint-Yrieix sur charente Saint-Yrieix-sur-Charente
Fête de la musique Saint-Yrieix sur charente Saint-Yrieix-sur-Charente vendredi 12 juin 2026.
Saint-Yrieix-sur-Charente
Fête de la musique Saint-Yrieix sur charente
19 avenue de l’union Saint-Yrieix-sur-Charente Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 19:00:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Préparez-vous à vibrer au rythme de la Fête de la Musique, concerts, ambiance festive et partage seront au rendez-vous !
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19 avenue de l’union Saint-Yrieix-sur-Charente 16710 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 69 50
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English :
Get ready to vibrate to the rhythm of the Fête de la Musique, with concerts, a festive atmosphere and plenty to share!
L’événement Fête de la musique Saint-Yrieix sur charente Saint-Yrieix-sur-Charente a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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