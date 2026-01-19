Lis-moi une histoire Médiathèque l’Esplanade Saint-Yrieix-sur-Charente

Lis-moi une histoire

Médiathèque l’Esplanade 19 bis avenue de l’Union Saint-Yrieix-sur-Charente Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 11:00:00

fin : 2026-02-07 11:30:00

Date(s) :

2026-02-07

On vous attend pour une séance d’histoires saupoudrées de chansons !



À partir de 4 ans.

.

Médiathèque l’Esplanade 19 bis avenue de l’Union Saint-Yrieix-sur-Charente 16710 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 95 00 mediatheque@saintyrieix-16.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

We’re waiting for you for a session of stories sprinkled with songs!



Ages 4 and up.

L’événement Lis-moi une histoire Saint-Yrieix-sur-Charente a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême