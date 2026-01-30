Festival du triangle de la Polynésie rue du Plan d’eau Saint-Yrieix-sur-Charente
Festival du triangle de la Polynésie rue du Plan d’eau Saint-Yrieix-sur-Charente vendredi 19 juin 2026.
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-21
2026-06-19
Le Festival du triangle Polynésien revient pour la cinquième année pour vous faire connaître à travers les danses, les ateliers et les échoppes d’artisans la culture Polynésienne.
English :
The Polynesian Triangle Festival returns for its fifth year, bringing you Polynesian culture through dances, workshops and artisan stalls.
