Atelier peinture Rue du Plan d’Eau Saint-Yrieix-sur-Charente
Atelier peinture Rue du Plan d’Eau Saint-Yrieix-sur-Charente jeudi 4 juin 2026.
Saint-Yrieix-sur-Charente
Atelier peinture
Rue du Plan d’Eau Plan d’Eau de la Grande Prairie Saint-Yrieix-sur-Charente Charente
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 18:00:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-06-04 2026-06-18 2026-06-25 2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Venez vous détendre au bord de l’eau avec une planche apéro et quelques pinceaux !
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Rue du Plan d’Eau Plan d’Eau de la Grande Prairie Saint-Yrieix-sur-Charente 16710 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 64 92 13 a.ourse.etoile@gmail.com
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English :
Come and relax by the water with an aperitif board and some paintbrushes!
L’événement Atelier peinture Saint-Yrieix-sur-Charente a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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