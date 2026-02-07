Atelier peinture Rue du Plan d’Eau Saint-Yrieix-sur-Charente

Saint-Yrieix-sur-Charente

Atelier peinture

Rue du Plan d’Eau Plan d’Eau de la Grande Prairie Saint-Yrieix-sur-Charente Charente

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 18:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-06-04 2026-06-18 2026-06-25 2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Venez vous détendre au bord de l’eau avec une planche apéro et quelques pinceaux !

.

Rue du Plan d’Eau Plan d’Eau de la Grande Prairie Saint-Yrieix-sur-Charente 16710 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 64 92 13 a.ourse.etoile@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and relax by the water with an aperitif board and some paintbrushes!

L’événement Atelier peinture Saint-Yrieix-sur-Charente a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême