Mille Feuilles, une fête écocitoyenne Saint-Yrieix-sur-Charente

Mille Feuilles, une fête écocitoyenne

Plan d’eau de la Grande Prairie Saint-Yrieix-sur-Charente Charente

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :

2026-05-23

La fête écocitoyenne Mille Feuilles revient au Plan d’Eau de la Grande Prairie pour une journée festive où l’énergie, la créativité et l’engagement se rencontrent, et cette année, la scène musicale sera au cœur de la fête.

Plan d’eau de la Grande Prairie Saint-Yrieix-sur-Charente 16710 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 92 14 82 accueil@cscsal-aredien.com

English :

The Mille Feuilles eco-citizen festival returns to the Plan d?Eau de la Grande Prairie for a festive day where energy, creativity and commitment meet, and this year, the music scene will be at the heart of the festivities.

