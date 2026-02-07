Caribe Danse Buvette du Plan d’Eau Saint-Yrieix-sur-Charente
Caribe Danse Buvette du Plan d’Eau Saint-Yrieix-sur-Charente samedi 6 juin 2026.
Saint-Yrieix-sur-Charente
Caribe Danse
Buvette du Plan d’Eau 18, Rue du Plan d’Eau Saint-Yrieix-sur-Charente Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 19:30:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-06-06 2026-06-27 2026-07-18 2026-07-31 2026-08-29
Cet été, Caribe Danse Angoulême de Pierre Dignac s’installe à la buvette du plan d’eau pour une série de soirées dansantes tout au long de la saison ! Que vous soyez débutant ou habitué, tout le monde est le bienvenu.
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Buvette du Plan d’Eau 18, Rue du Plan d’Eau Saint-Yrieix-sur-Charente 16710 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 69 01 72
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English :
This summer, Pierre Dignac’s Caribe Danse Angoulême will be setting up shop at the lake’s buvette for a series of dance evenings throughout the season! Whether you’re a beginner or a seasoned dancer, everyone is welcome.
L’événement Caribe Danse Saint-Yrieix-sur-Charente a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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