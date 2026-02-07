Caribe Danse Buvette du Plan d’Eau Saint-Yrieix-sur-Charente

Saint-Yrieix-sur-Charente

Caribe Danse

Buvette du Plan d’Eau 18, Rue du Plan d’Eau Saint-Yrieix-sur-Charente Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 19:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-27 2026-07-18 2026-07-31 2026-08-29

Cet été, Caribe Danse Angoulême de Pierre Dignac s’installe à la buvette du plan d’eau pour une série de soirées dansantes tout au long de la saison ! Que vous soyez débutant ou habitué, tout le monde est le bienvenu.

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Buvette du Plan d’Eau 18, Rue du Plan d’Eau Saint-Yrieix-sur-Charente 16710 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 69 01 72

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English :

This summer, Pierre Dignac’s Caribe Danse Angoulême will be setting up shop at the lake’s buvette for a series of dance evenings throughout the season! Whether you’re a beginner or a seasoned dancer, everyone is welcome.

L’événement Caribe Danse Saint-Yrieix-sur-Charente a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême