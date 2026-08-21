Activités en famille « Apprentis restaurateurs : pierre et bois », Cathédrale Saint-Vincent, Chalon-sur-Saône

Informations pratiques

Activités en famille « Apprentis restaurateurs : pierre et bois » Samedi 19 septembre, 14h00 Cathédrale Saint-Vincent Saône-et-Loire

Pour les enfants à partir de 6 ans et leurs parents

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Dans le cadre de la présentation des travaux de restauration de la cathédrale Saint-Vincent et des démonstrations de savoir-faire par l’entreprise Bouvier et l’Atelier Saint-Joseph

Découvertes à faire en famille, enfants, parents et grands-parents, accompagnés d’un guide, pour découvrir le travail de la pierre et du bois dans les monuments anciens, en présence des artisans qui œuvrent aujourd’hui à la restauration de la cathédrale Saint-Vincent.

Cathédrale Saint-Vincent Place Saint-Vincent, 71100 Chalon-sur-Saône, France Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 0385483873 http://paroissesaintjust.org/paroisse#eglises Église, sauf portail et tours Ouest : XIIIe siècle, XIVe siècle, Façade avec ses deux tours : XVIIIe siècle, 2e quart XIXe siècle, par Antoine Chenavard.

Dans le cadre de la présentation des travaux de restauration de la cathédrale Saint-Vincent et des démonstrations de savoir-faire par l’entreprise Bouvier et l’Atelier Saint-Joseph

© Emilie Gallay-Wawrzyniak – ville de Chalon-sur-Saône