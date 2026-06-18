En famille Les cinq sens Place du Cloitre Chalon-sur-Saône
En famille Les cinq sens Place du Cloitre Chalon-sur-Saône mardi 25 août 2026.
Chalon-sur-Saône
En famille Les cinq sens
Place du Cloitre Place du Cloître Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 14:00:00
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-08-25
Activité à faire en famille, enfants de 6 à 10 ans et parents, accompagnés d’un guide, pour partir à la découverte de nos sens lors d’un parcours en centre ancien de la ville.
Du bout des doigts ou à portée de vue, nous essayerons de percevoir le monde qui nous entoure en utilisant tous nos sens.
Entre activités manuelles et recherche d’images, les cinq sens n’auront plus de secrets pour nous. .
Place du Cloitre Place du Cloître Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 93 15 98
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English : En famille Les cinq sens
L’événement En famille Les cinq sens Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-06-18 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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